Costanza Caracciolo si sta godendo le ultime settimane di gravidanza in pieno relax. L’ex velina è incinta per la seconda volta dopo la nascita della piccola Stella, avvenuta il 18 novembre 2018. Eccola paparazzata a spasso per Parco Sempione, in pieno centro a Milano. Cappotto blu e zainetto rosa sulle spalle, Costy spinge la carrozzina con dentro la primogenita, frutto dell’amore l’ex calciatore Christian Vieri. La coppia si è anche sposata lo scorso anno, sebbene abbia deciso di farlo in maniera completamente privata e senza far trapelare nulla fino a cose fatte.

La data del parto è prevista fra poco più di un mese. A rivelarlo è stata proprio la bionda siciliana su Instagram. Qualche tempo fa ha scritto a una follower che voleva sapere quando sarebbe arrivata la cicogna: “La scadenza è fissata per i primi di aprile”.

Recentemente la 30enne, che ha spento le candeline da poche settimane, ha confessato di pensare che dopo l’arrivo della secondogenita, la piccola Stella potrebbe essere gelosa, ma che poi gli passerà. “Secondo me all’inizio sì”, ha fatto sapere sempre via social parlando della possibile gelosia della bimba verso la sorellina che sta per venire al mondo.

