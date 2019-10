Cristina Buccino torna mondana per una sera. La showgirl di origini calabresi e la sorella Maria Teresa hanno partecipato alla consegna del Premio Camomilla, un evento che si svolge ogni anno nella Capitale. E sono apparse davvero in splendida forma e molto sorridenti: dallo scorso aprile, quando è venuto al mondo il loro primo nipotino, o meglio la loro prima nipotina, sono davvero due zie al settimo cielo.

Le due hanno infatti una terza sorella – le tre sono famose anche come le Kardashian italiane – che si chiama Donatella e che il 9 aprile di quest’anno ha dato alla luce la piccola Aurora. Nonostante Donatella sia la più giovane delle tre – ha 27 anni, mentre Cristina ne ha 34 e Maria Teresa 35 – è stata la prima a diventare mamma.

Alla serata di gala a Roma Cristina, che non si vede in tv da tempo per sua scelta, avendo rifiutato tra le altre cose di partecipare al Grande Fratello Vip, è apparsa molto fashion con una camicetta bianca e una gonna fino al polpaccio. Poi stivali e cinta super griffata in bella vista. Maria Teresa ha invece optato per un abito fantasia floreale che le ha messo in risalto le forme generosissime.

Scritto da: la Redazione il 9/10/2019.