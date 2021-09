Cristina e Maria Teresa al Lido lasciano di stucco. I look delle sorelle Buccino a Venezia 78 sono esplosivi. La 36enne e la 37enne alla Mostra del Cinema si fanno fotografare elegantissime e sensuali, i cambi di outfit sono sensazionali e tutti da ammirare. Le loro curve catalizzano gli obiettivi: le due sono super.

Per lo sbarco in laguna Cristina Buccino veste Gucci, ai piedi scarpe Lesilla. Il decoltè della showgirl, imprenditrice digitale e influencer, è in primo piano. Da batticuore anche la mise di Maria Teresa Buccino, che ai piedi ha le sue spettacolari Casadei.

Il red carpet in coppia delle sorelle Buccino è favoloso: abiti griffati Pronovias per entrambe, in nero e rosso, scarpe lesilla e trucco perfetto Armani Beauty. I capelli sono sciolti, acconciati dai professionisti Wella.

Venezia 78 non dà un attimo di respiro alle sorelle Buccino, che da mondane si divertono un mondo. In passerella gli obiettivi immortalano ogni loro curva all’evento Vanity Fair: sguardo ammaliante e volto incantevole. Cristina è pazzesca con il look Alexander Vauthier e gli accessori New Bottega Veneta e Lesilla. Maria Teresa sorprendente con la mise griffata Jaquemus e gli accessori Rickowens, New Bottega Veneta e Lesilla.

Durante il giorno, quando devono camminare comode, indossano invece stivali Elvaquero e riescono a farsi notare anche così, belle più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/9/2021.