Insieme a da quattro anni, Luca Argentero e Cristina Marino sono più uniti che mai. La storia d'amore va a gonfie vele e un selfie di coppia pubblicato su Instagram dalla bionda attrice fa presagire che potrebbero presto sbocciare i fiori d'arancio: Cristina, infatti, indossa un anello con diamante. E tra i follower c'è anche chi fa alla coppia le congratulazioni.

Luca Argentero ha regalato a Cristina Marino un anello di fidanzamento? La 28enne accanto allo scatto scrive: "Love" e "Life". L'aitante attore 40enne, ex marito di Myriam Catania, è l'amore della sua vita. Un sentimento più che corrisposto visto che Luca commenta la foto con un cuoricino. Il legame tra i due attori è forte e dopo quattro anni di relazione avrebbero deciso di compiere il grande passo. Forse la proposta di matrimonio è arrivata proprio in riva al mare. La foto infatti li ritrae in spiaggia. Se così fosse, per la coppia questa estate 2019 avrebbe un sapore davvero speciale.

Cristina Marino e Luca Argentero non si pronunciano. Non dicono nulla. Ma il selfie con il prezioso anello in primo piano sembra annunciare un imminente matrimonio.