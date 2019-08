Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza sempre più felici

Luca Argentero e Cristina Marino assaporano la loro vacanza. I due sono sempre più felici insieme e si godono il relax. L’estate 2019 ha visto l’attore 41enne impegnato a teatro, i giorni di relax in coppia non sono stati moltissimi, ma spesso è la qualità nello stare insieme a essere premiata. Per loro due è assolutamente così.

Insieme da quattro anni, Luca Argentero e Cristina Marino non si perdono mai di vista. Si parla di progetto famiglia per l’ex gieffino e la bionda. A maggio scorso sull’anulare della 28enne è spuntato l’anello e tutti hanno pensato ai prossimi fiori d’arancio, notizia che il suo compagno non smentisce affatto, a conferma che le nozze potrebbero non essere così lontane.

In vacanza il relax è totale per Cristina Marino e Luca Argentero. I due condividono con i fan su entrambi i loro profili social due foto che li vedono immortalati insieme con i volti raggianti: l’amore non li abbandona un istante.

L’attore trova sempre il tempo per la sua bella, nonostante sia spesso sul palcoscenico e sul set. Il 2 ottobre esce al cinema “Io, Leonardo”, e Argentero interpreta Leonardo Da Vinci, il genio del quale quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte. Il film è prodotto da Sky.

Il 10 ottobre, nelle sale arriva un altro film, ”Brave ragazze”. “Sono coprotagonista, al servizio della regista Michela Andreozzi e di quattro attrici, Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico”, racconta a GQ. Recita nei panni di un poliziotto, “il genere di uomo che piace a me, un maschio alfa che, al tempo stesso, capisce e rispetta le donne”.

Nelle pellicole si trasforma e non ha paura di farlo, nella vita di tutti giorni è sempre felice di essere se stesso, con la complicità di Cristina, la donna che gli ha regalato la serenità e un sorriso speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2019.