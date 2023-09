''E' intelligente, mi ha insegnato tanto, è stata fondamentale'': Damiano David dei Maneskin parla dell'ex Giorgia Soleri

Il rocker 24enne a pochi mesi dall’addio torna sulla rottura dello scorso giugno

Damiano David dei Maneskin a pochi mesi dall’addio a Giorgia Soleri, parla dell’ex. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevo gestire la situazione: io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci già da qualche giorno, non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”, aveva comunicato tramite social lo scorso giugno. Tutto era accaduto in fretta, dopo che un breve filmato in cui si vedeva il 24enne in discoteca baciare Martina Taglienti era diventato virale. Il rocker ai microfoni di Passa dal BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli, della 27enne dice: “E' intelligente, mi ha insegnato tanto, è stata fondamentale”.

Il frontman della famosa band sull’episodio che ha portato alla rottura spiega: “Per tanti anni mi sono nascosto, cercando di controllare tutto, ma poi ho capito che è solo uno stress e alcune cose non possono essere controllate. Allo stesso tempo però sono convinto che esista una sfera privata che deve rimanere tale. Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libero nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita”.

“Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza, poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità - prosegue Damiano - Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare. Basta avere paura di risultare antipatici, io non sono antipatico se ti dico di no a una foto. E non è questione di spocchia: certo, noi abbiamo un grande privilegio, quindi ci dobbiamo prendere anche gli aspetti negativi. Ma qui si tratta di rispetto del privato e della sfera umana”.

L’ex concorrente di X Factor, poi, parla del lungo legame avuto con Giorgia. “La relazione è stata una parte molto importante della mia crescita. Perché, mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l’idea che il pubblico aveva di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stata fondamentale”. Sulla Soleri sottolinea: “E’ una persona intelligente. Mi ha insegnato tante cose. Sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single: probabilmente, come dico sempre, sarei morto”.