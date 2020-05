L'ex gieffino Daniele Santoianni arrestato per mafia

Daniele Santoianni, ex gieffino, arrestato per mafia. Tra i 91 arresti della maxi operazione della Guardia di Finanza c’è anche l’ex concorrente del Grande Fratello 10. Il blitz delle forze dell’ordine per colpire le storiche famiglie mafiose palermitane dei Ferrante e dei Fontana è avvenuto in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana Marche e Campania e ha coinvolto anche lui, finito in manette e ora ai domiciliari.

Daniele Santoianni è considerato un prestanome. Ex broker di una società fallita, l’ex inquilino della casa viene ritenuto dalla procura di Palermo un perno centrale della grande macchina per riciclare denaro che agiva tra Palermo e Milano e che vedeva alla guida esponenti del clan Fontana, una storica famiglia mafiosa da qualche anno trasferitasi in Lombardia.

Santoianni era stato nominato rappresentante legale della Mok Caffè S.r.l., ditta che commerciava in caffè, di fatto nella disponibilità della cosca. “Con ciò - scrive il gip - alimentando la cassa della famiglia dell’Acquasanta e agevolando l’attività dell’associazione mafiosa”.

Nato nel 1981 e originario di Termoli, Daniele Santoianni, 39 anni, ha iniziato giovanissimo la sua carriera nel mondo della finanza. Ha deciso di tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo partecipando al GF 10. Dentro la Casa si era fatto notare per i continui litigi con Veronica Ciardi e Sarah Nile. Uscito dal reality, ha occupato brevemente le pagine di gossip grazie al flirt con Flo Marincea, l’ex Pupa di La Pupa e il Secchione. Poi ha abbandonato il mondo dello showbiz. Ora sembrerebbe fortemente coinvolto nell’inchiesta sui traffici delle famiglie mafiose palermitane dei Ferrante e dei Fontana.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2020.