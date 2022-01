Demi Lovato si è tatuata un ragno in testa

Demi Lovato si è fatta tatuare un ragno sulla testa. La cantante ha deciso di farsi imprimere con l’inchiostro un nuovo disegno da Dr.Woo, il suo tatuatore di fiducia. Sul social ha pubblicato un’immagine in cui appare l’animale stilizzato sul lato sinistro del capo. La 29enne ha poi scherzato sulla sua acconciatura, chiedendo aiuto ai follower per aggiustarla dopo aver dovuto rasare i capelli a zero proprio per permettere a Dr.Woo di realizzare l’opera.

Recentemente secondo alcuni beninformati Demi sarebbe tornata a farsi controllare in una clinica per la salute mentale. Dopo l’overdose di droga che le è quasi costata la vita nel 2018 prende molto sul serio questo aspetto della sua vita e periodicamente si fa aiutare da alcuni professionisti per capire se è sempre sulla giusta strada o se deve fare più attenzione al modo in cui tratta sé stessa.

Scritto da: la Redazione il 10/1/2022.