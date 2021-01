Demi Moore tutta rifatta in passerella? Le foto fanno discutere

Cos’è successo a Demi Moore? L’attrice è tornata in passerella e ha aperto lo show parigino di ‘Fendi’. La 58enne però ha attirato l’attenzione dei social dopo che le immagini della sfilata del brand italiano nella Capitale francese hanno lasciato i fan a bocca paerta. Demi è irriconoscibile. In molti ipotizzano che si sia recentemente sottoposta ad una serie di ritocchi estetici che hanno alterato in maniera importante l’aspetto del suo viso. In particolare gli zigomi sembrano super pronunciati, forse grazie all’aiuto di filler, lipofilling o addirittura impianti sottopelle.

Su Twitter qualcuno ha scritto: “Demi Moore è apparsa a Parigi e non sembrava affatto Demi Moore”. Un altro utente della piattaforma di condivisione online ha scritto: “Penso che abbia fatto dei filler alle guance, un lifting agli angoli delle labbra e sia gonfia per via del Botox”.

Non è la prima volta che Demi, una delle star più famose di Hollywood, ex moglie di Bruce Willis (da cui ha avuto tre figlie, Rumer, Tallulah e Scout), fa parlare di sé per interventi di chirurgia. Nel 2010 aveva detto al magazine ‘Elle’ di essere andata sotto ai ferri, ma per un’operazione in una parte del corpo che non era il viso.

Scritto da: la Redazione il 28/1/2021.