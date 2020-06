Diana Del Bufalo chiede scusa: 'Ho rabbia repressa da un anno a causa di un evento traumatico'

Diana Del Bufalo chiede scusa. Torna sui social, accolta con grande favore dai follower, e in un video chiarisce: “Ho rabbia repressa da un anno a causa di un evento traumatico”. Dopo un post rabbioso, che aveva scatenato critiche, e l’addio i primi di giugno a Instagram, ora ricompare e spiega perché ha agito così. L’attrice e conduttrice sembra sofferente, provata per tutto quel che è successo e si è scatenato.

“Faccio questo video di mia spontanea volontà, nessuno mi ha imposto niente. So cosa pensate delle persone del mondo dello spettacolo, che siamo tutti falsi, che vogliamo vedere le persone fallire… Per alcuni è così, ho potuto vedere cose raccapriccianti nel mondo dello spettacolo, vi assicuro però che ci sono tante persone oneste, intelligentissime, capaci e buone. Con questo io non voglio dire che sono una di quelle. Io non sono niente, voglio cercare di migliorarmi e capire il prossimo”, esordisce Diana Del Bufalo.

L’attrice e conduttrice continua e svela perchè se n'era andata dai social: “Voglio cercare di modificare alcuni miei pensieri sbagliati e alcune azioni. Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in direct in modo molto scortese e rabbioso, perché ho una rabbia repressa a seguito di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare. E’ già quasi da un anno, ad agosto lo sarà, che sono in cura da una psicologa. Non voglio apparire come vittima, mi assumo le mie responsabilità. Lo dico per farvi capire perché ho agito così”.

“Vi chiedo scusa, perdonatemi. Ho anche scritto delle cose nelle storie che alcuni siti di gossip hanno riportato come sbagliate perché erano su un altro argomento: non l’ho spiegato, quindi forse è stata anche colpa mia. Mi dispiace moltissimo se qualcuno si sia potuto sentire offeso. Ero mossa da questa grande rabbia che mi faceva agire in quel modo sbagliato”, chiarisce ancora la Del Bufalo

La 30enne mette in risalto la diversità, desidera lei stessa avere più tolleranza verso il prossimo, anche chi la critica ferocemente. Non vuole impoorre agli altri le sue idee, ma si vuole sentire libera di esprimerle. Chiede scusa, cerca di controllare la rabbia e spera di essere stata compresa finalmente. Tanti i fan che le scrivono messaggi d'affetto e le sottolineano quanto sia mancata la sua presenza in questi giorni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2020.