Diana Del Bufalo e il nuovo fidanzato a Venezia 2023: il primo red carpet in coppia, foto

La 33enne, dopo aver ufficializzato sui social, ora anche al Lido va con Patrizio

Raggiante, si lascia immortalare con l'uomo che le ha ridato il sorriso

Diana Del Bufalo si regala il primo red carpet in coppia a Venezia 2023: sfila davanti i fotografi al Lido insieme al nuovo fidanzato Patrizio. Dopo aver ufficializzato la relazione a inizio luglio scorso, ora arriva la passerella mondana con l’uomo che le ha ridato il sorriso.

Diana Del Bufalo e il nuovo fidanzato a Venezia 2023: il primo red carpet in coppia

“Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore…che era una cosa che da adulti non si prova più perché ‘ormai’… Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita”, aveva sottolineato la 33enne in un post su Instagram arricchito da alcuni scatti con Patrizio. L’attrice e cantante, dopo la vacanza in coppia alle Baleari, ora sbarca al Lido col ragazzo. I due si tengono per mano: sono felici.

La Del Bufalo a Venezia conquista il Filming Italy Best Movie Award 2023 nella sezione Musical per la sua interpretazione in Sette spose per sette fratelli, lo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito in Italia. Alla Mostra del Cinema arriva elegantissima, con un look interamente firmato Giada Curti: porta una camicia bianca a maniche lunghe abbinata a un’ampia gonna nera voluminosa rivestita in tulle lunga fino ai piedi. Ha un’enorme spilla a forma di rosa rossa appuntata sul petto.

Patrizio, di cui non si conosce il cognome e neppure la professione, è inappuntabile con indosso lo smoking classico. Lo scorso 23 marzo, in occasione della premiere dello spettacolo del Cirque du Soleil "Kurios Cabinet of Curiosities" a Tor di Quinto a Roma, il ragazzo era arrivato con Diana, ma nessuno aveva capito che fosse il nuovo amore dell’ex volto di Amici.