''Ho detto sì'': Diletta Leotta annuncia le nozze con Loris Karius, foto inedite al settimo cielo con anello di fidanzamento, guarda

La proposta è arrivata in estate, quando la 32enne era già quasi agli sgoccioli con la gravidanza

La conduttrice lo rivela solo ora e spiega perché non l’ha detto subito

Diletta Leotta lo confessa a sorpresa con un post sul suo profilo Instagram: “Ho detto di sì!”. Annuncia le nozze con Loris Karius. Ha aspettato qualche mese a rivelare i fiori d’arancio col portiere tedesco e chiarisce il perché. Pubblica foto inedite in cui si fa vedere al settimo cielo con l’anello di fidanzamento all’anulare. Aveva ancora il pancione.

''Ho detto sì'': Diletta Leotta annuncia le nozze con Loris Karius, foto inedite al settimo cielo con anello di fidanzamento

La proposta di nozze è arrivata in estate, quando la conduttrice 32enne era già quasi agli sgoccioli con la gravidanza (la figlia Aria è venuta al mondo il 16 agosto, giorno in cui lei ha compiuto gli anni). Il calciatore 30enne l’ha lasciata senza parole. Nella stanza dell’hotel dove stavano soggiornando le ha fatto trovare un cuore realizzato con petali di rose rossi sul letto. Poi si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. Immancabile il dono prezioso. Diletta ha detto subito di sì e ha indossato il gioiello, un solitario da mille e una notte.

“Vi devo dire una cosa.. I said yes! - svela la Leotta nel suo post - Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase: ‘Quando sei felice facci caso'. Nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”.

I due sono felici di compiere il grande passo da famiglia

La presentatrice e il giocatore stanno insieme da poco più di un anno: l’amore è sbocciato a ottobre 2022. E’ stato un vero colpo di fulmine. I due hanno corso parecchio nel loro legame, ma sono contenti di averlo fatto. A maggio scorso lei, intervistata dal Corriere della Sera, sui fiori d’arancio col compagno aveva detto: “Penso al matrimonio ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”. Loris ha rispettato le sue volontà e ha fatto il grande passo. Diletta non confida la data delle nozze, non dice quando saranno celebrate. Ma ora spazio ai preparativi: sicuramente nei prossimi giorni è probabile si apra e sveli qualcosina in più.