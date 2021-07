Diletta Leotta e Can Yaman avvinghiati sulla barca: le foto bollenti della coppia

Diletta Leotta e Can Yaman sono avvinghiati in barca. Chi li paparazza così e il mette in copertina, travolti dalla passione tra baci e abbracci roventi sul prendisole del catamarano mentre navigano sulle acque del Bosforo in Turchia. La vacanza della coppia è stata ‘bollente’ e ad alto tasso erotico, come mostra la foto in cui la bionda 29enne è stesa accanto all’attore 31enne e ride felice: tra i due il feeling è massimo.

Diletta è volata in Turchia per dieci giorni. Ha incontrato i parenti di Can, gli amici, tutte le persone a lui care. Prima è stata a Istanbul. Poi insieme al fidanzato si è concessa una breve crociera in catamarano in direzione Bodrum.

E’ proprio in barca che i paparazzi hanno sorpreso la conduttrice e il divo tra coccole ed effusioni intime che lasciano pochi spazi ai dubbi degli scettici sul loro legame sentimentale, per tanti solo una manovra pubblicitaria per finire sotto i riflettori ancora di più.

La Leotta e Yaman durante la crociera sono scesi per una cena con i genitori dell’attore al ristorante Minoza. Assediata dai giornalisti, la mamma di Can alla domanda sulle nozze imminenti ha detto: “Se Dio vorrà”. Ha descritto Diletta come “molto dolce e molto carina, dolcissima”.

Prima di questo viaggio Can Yaman era stato insieme alla fidanzata in Sicilia per conoscere i ‘suoceri’. Ha già acquistato casa a Roma, fosse stato per lui, l’avrebbe sposata dopo soli due mesi, l’anello donatole a San Valentino, costato ben 40mila euro, parla chiaro. Ma Diletta Leotta vuole fare le cose con calma, anche se c’è chi giura che le nozze siano dietro l’angolo...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2021.