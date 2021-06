Diletta Leotta e Can Yaman: la madre dell'attore dà la sua benedizione alla coppia

Diletta Leotta e Can Yaman sorridono felici insieme alla madre dell’attore turco. Guldem dà la sua benedizione alla coppia, pubblica un selfie insieme alla conduttrice e il figlio e scrive parole dolcissime alla 29enne e al 31enne, in Turchia, a Istanbul, insieme a lei e al resto della famiglia. La bionda siciliana è volata sin lì per conoscere i parenti del fidanzato e far breccia nei loro cuori, evidentemente c’è riuscita.

I gossip raccontavano di screzi tra Can e la mamma proprio a causa del legame con la Leotta, la foto postata dalla donna sul suo profilo Instagram smentiscono a gran voce i rumos. “Mia figlia e mio figlio”, sottolinea Guldem a commento dell’immagine postata. Un cuoricino rosso arricchisce ancora di più le sue parole.

Il legame tra Diletta Leotta e Can Yaman diventa ogni giorno più importante. La presentatrice sportiva in Turchia si gode giorni di completo relax con l’uomo che le ha rubato il cuore.

L’attore più desiderato del momento, grazie al successo di Daydreamer e di Mr Wrong, soap che l’hanno visto protagonista e hanno raggiunto picchi di share vertiginosi, è pazzo della sua sensualissima siciliana.

In barca i due, mentre navigano nello stretto del Bosforo, che unisce il Mar di Marmara al Mar Nero, osservano romantici tramonti spettacolari. Sullo yacht ci sono anche i parenti dell’artista turco che brindano all’amore e, forse, chissà, alle imminenti nozze tra Diletta e Can.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2021.