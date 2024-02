Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano il San Valentino più bello di sempre insieme alla figlia Aria

La conduttrice sportiva e il compagno hanno trascorso una giornata speciale

Il calciatore ha regalato fiori ad entrambe le sue donne

Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato il San Valentino più bello di sempre. Lo conferma la conduttrice sportiva su Instagram condividendo gli scatti romantici del suo 14 febbraio 2024. Eccoli bellissimi insieme alla loro piccola Aria, la bimba nata lo scorso 16 agosto, nel giorno del 32esimo compleanno di Diletta.

Un San Valentino stupendo per Diletta Leotta con Loris Karius e la piccola Aria

Un mazzo enorme di rose rosse è stato il regalo di Loris per Diletta

Anche la piccola Aria ha ricevuto i suoi primi fiori

La coppia è a Milano e ha trascorso la giornata in famiglia. Il calciatore tedesco ha fatto arrivare i fiori per le sue donne. Un mazzo gigante di rose rosse per la futura moglie e un mazzo di girasoli per la loro piccolina. Eccoli, entrambi in jeans mentre coccolano la figlia. Per Diletta si tratta di un momento davvero magico. Dopo la nascita di Aria ha ricevuto la proposta di matrimonio da Loris e tra qualche mese i due convoleranno a nozze. L'anello di fidanzamento è sempre all'anulare della conduttrice che ha tenuto segreta per qualche mese la notizia. Tutto procede per il verso giusto e la felicità è tutta in questi scatti...