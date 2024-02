''Giorgia ancora la persona più importante della mia vita'': Andrea Giambruno riappare in pubblico dopo lo scandalo degli audio ‘sporcaccioni’, le sue parole

Il 42enne, ex della premier Giorgia Meloni, al suo primo evento pubblico dopo lo scandalo

Dopo le sue parole ‘sporcaccione’ nei fuorionda di Striscia la Notizia, fa sapere che la madre di sua figlia resta la donna più importante della sua vita

Andrea Giambruno ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo lo scandalo dei fuorionda di ‘Striscia la Notizia’, che ha portato alla rottura con la compagna Giorgia Meloni.

Il giornalista Mediaset, 42 anni, ha presto parte alla presentazione del libro di Candida Morvillo, ‘Sei un genio dell’amore e non lo sai’, edito da HarperCollins.

Come riporta il quotidiano la Repubblica, Giambruno ha parlato sia di sua figlia che della stessa Meloni, con cui ha avuto Ginevra, che oggi ha 7 anni, nel 2006.

Parlando della bambina ha affermato: “Beh, vedi, se tu riesci a impartire i giusti valori, l’esempio, ai tuoi figli poi li puoi lasciare andare anche da soli. La mela non casca lontano dall’albero”.

“Dirò a Ginevra che le esperienze vanno fatte. Farà gli sbagli che abbiamo commesso tutti noi. Forse soffrirà, forse farà soffrire, ma tutte le esperienze servono”, ha aggiunto.

Sempre sui figli ha continuato: “Tu dai loro tutto, a volte senza che te ne viene nulla, ma poi loro hanno il loro modo d’amare. Spero che Ginevra prenda dalla madre: se è una bambina straordinaria è merito della mamma”.

Quindi su se stesso ha invece affermato: “Non sono un genio dell’amore, non sono un supereroe, quando sono caduto ho sempre cercato di risollevarmi. Però sono una persona perbene, questo ci tengo a sottolinearlo. Mia figlia e chi mi vuole bene lo sanno”.

Poi l’affermazione che sta facendo il giro dei siti e dei quotidiani: ha fatto sapere che Giorgia Meloni resta ancora oggi la persona più importante della sua vita. E’ bene sottolineare che da tempo corre voce (è un gossip, non un fatto ufficiale) che i due non si sarebbero mai lasciati in realtà e che la rottura sia stata solo un modo per evitare ripercussioni politiche dello scandalo degli audio “sporcaccioni” (Andrea parlava con una ragazza in redazione di rapporti intimi a tre o anche a quattro) tirato fuori da Striscia.

Ha detto: “Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più”.