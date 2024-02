La 39enne parte nuovamente, stavolta per gli Emirati Arabi con l’amica Patrizia Griffini

La showgirl replica alle critiche che riceve sul social e dice di stare benissimo

Belen Rodriguez su Elio Lorenzoni mantiene il più stretto riserbo. Per tutti è una donna single, ormai: con l’imprenditore è finita, così parrebbe. Lei, dopo la fredda e grigia Scozia, dove è stata tutta sola per un lungo weekend, parte nuovamente. Stavolta sceglie il caldo e il sole di Dubai, luogo dove sarebbe, stando ai rumor, dovuta andare proprio con l’imprenditore bresciano. Non si ferma mai. La 39enne si prende altri giorni lontani dall’Italia e replica a chi le chiede da cosa ‘scappa’. Non rimane in silenzio.

Dopo la fredda e grigia Scozia, il caldo e il sole di Dubai: Belen non si ferma mai e risponde a chi le chiede da cosa 'scappa'

La 39enne vola via da Milano Malpensa con un aereo privato insieme all’amica di sempre Patrizia Griffini, la Petineuse del Grande Fratello. Sul social, immancabilmente le arrivano critiche feroci. C’è chi le punta il dito contro per aver lasciato ancora una volta i due figli a casa. Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2, sono con i nonni e i papà nel capoluogo lombardo. Una follower le scrive: “Ma da cosa scappi? Per fortuna che hai dei genitori come i tuoi”. Belen ribatte: “Chi scappa da che? Sono qui per lavoro”.

La 39enne parte nuovamente, stavolta per gli Emirati Arabi con l’amica Patrizia Griffini. La showgirl replica alle critiche che riceve sul social

La Rodriguez dice di stare benissimo

C’è chi si preoccupa per lei e le chiede: “Come stai Belen?”. La Rodriguez tranquillizza subito sulle sue condizioni di salute, sia fisiche che psicologiche, e replica: “Sto bene! Sono arrivata qui per lavoro… Me la godrò per bene!”. Poi precisa a un’altra fan: “Sono qui per lavoro, ma mi divertirò anche molto!”. E conclude: “Adesso riposo un po’ che ho dormito poco in aereo”. Si fa vedere nella famosa località degli Emirati Arabi Uniti, è stata invitata a Dubai da One&Only One Za’abeel, per promuovere il resort urbano più innovativo del mondo aperto da pochissimo. E’ entusiasta.