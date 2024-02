La 23enne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso fa la ‘zia’ col piccolino

Lei e la 36enne per un periodo si erano allontanate, ora si vogliono un gran bene

E’ il suo primo incontro con lui. Jasmine Carrisi condivide una foto in cui è immortalata mentre culla dolcemente il nipotino Axel Lupo a 16 giorni dal parto della sorella Romina Carrisi. La 23enne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso fa la ‘zia’ col piccolino che la 36enne ha partorito a Roma lo scorso 24 gennaio, frutto dell’amore col compagno 53enne Stefano Rastelli, regista in esterna Rai.

Jasmine Carrisi culla dolcemente il nipotino Axel Lupo a 16 giorni dal parto della sorella Romina Carrisi

Jasmine è davvero contenta di aver visto il neonato di cui è già pazza. Impegnata con Ballando con le Stelle in Georgia, a Tblisi, è stata per un po’ lontana dall’Italia. Ora, appena tornata, è subito corsa da Romina per poter conoscere il bebè.

Romina della sorella da parte di padre recentemente a La Volta Buona aveva rivelato alcuni momenti altalenanti nel loro rapporto. “Devo dire che per un periodo non ci siamo sentite ma secondo me per una problematica di comunicazione. C’è sempre alla base un problema di comunicazione quando non capisci tutte e due le parti”, aveva confidato. Ma subito dopo aveva aggiunto: “Poi ci siamo sedute, abbiamo sbrogliato questi nodi che si erano venuti a creare. E sono contenta di aver scoperto una giovane donna molto talentuosa, bellissima a mio avviso, la più bella di tutte. E anche una persona buona”.

La 23enne e la 36enne per un periodo si erano allontanate, ora si vogliono un gran bene

Jasmine in tv aveva inviato un videomessaggio alla sorella ancora incinta. “Volevo spendere due parole per mia sorella. Innanzitutto volevo dire che, anche se è scontato, che sono felicissima del bambino che sta per avere e so già che sarà un’ottima madre e Stefano un ottimo padre. E’ già entrata nel mood mamma. Sono super felice per lei. Se lo merita”, aveva commentato. “Romina è una persona super interessante. Ha un lato sensibile e romantico bellissimo, però anche un lato molto comico. È bravissima con le imitazioni, è una grande intrattenitrice”, aveva concluso..