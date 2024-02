Elisabetta Gregoraci festeggia 44 anni con i familiari a Napoli, ma il fidanzato non c'è: foto

Insieme alla showgirl calabrese c’è la sorella amatissima Marzia, di due anni più piccola

Giulio Fratini le fa gli auguri da lontano sul social e le manda le rose

Elisabetta Gregoraci vive una giornata densa di emozioni. Festeggia 44 anni con i familiari a Napoli, accanto a lei c’è l’adorata sorella Marzia, di due anni più piccola. Il fidanzato non c’è, ma non si dimentica di lei. Sul social arrivano gli appassionati auguri di Giulio Fratini, con cui fa coppia da circa un anno e mezzo.

Elisabetta Gregoraci festeggia 44 anni con i familiari a Napoli, ma il fidanzato non c'è

"Buon compleanno a me”, scrive la showgirl calabrese. Arricchisce il suo post condividendo foto e video in cui è immortalata al porto con la torta con le candeline tra le mani. Una pioggia di coriandoli improvvisamente la investe: lei è radiosa, serena e al settimo cielo.

Insieme alla showgirl calabrese c’è la sorella amatissima Marzia, di due anni più piccola

Eli è a Napoli per le prove di "Mad in Italy", che conduce su Rai2

La Gregoraci indossa una crop top a righe abbellito da piume, sotto comodi jeans. Mostra gli addominali scolpiti e un fisico assolutamente perfetto: con gli anni che passano non sfiorisce, anzi. E’ ancora più bella. E’ nella città del Vesuvio per le prove di “Mad in Italy”, il programma comico che lei conduce in prima serata su Rai 2 insieme a Gigi e Ross.

La sorella le sta accanto, lei la bacia

Giulio Fratini le fa gli auguri da lontano sul social e le manda le rose

E’ un momento importante della sua vita. Elisabetta è tornata in tv su un canale Rai, è contenta professionalmente. Ma non solo: la sua vita privata l’appaga. Innamorata del figlio quasi 14enne Nathan Falco, conserva per lui un ottimo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. Anche il cuore le dà le sue grandi soddisfazioni. Giulio Fratini è al suo fianco. Pur non essendo a Napoli, da lontano, postando due scatti in cui sono in coppia, le scrive: “Tanti auguri amore mio”. Le fa arrivare anche un mazzo di rose rosse immenso. I due si vedono appena possono: lei vive a Monte Carlo, il 32enne a Firenze, dove ha le sue attività imprenditoriali.