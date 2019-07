Elena Santarelli contro l'hater che se la prende col figlio: 'Lui è felice di non essere come te'

Elena Santarelli sul suo profilo social si mostra mentre fa sport e spiega come si prende cura del suo fisico. Tanti i commenti positivi, ma arriva anche quello dell’hater che se la prende non solo con la bionda, ma pure con il figlio Giacomo, appena guarito dal tumore cerebrale. La showgirl e modella 37enne non fa finta di niente, si scaglia contro di lei senza pietà.

“Sempre a metterti in mostra. Ti conviene goderti certi momenti perché certe cose potrebbero ritornare!!!”, scrive l’hater a Elena Santarelli, facendo chiaramente riferimento alla malattia del figlio e al calvario che è stato vissuto in famiglia. Elena replica all’utente, che evidentemente è un’assidua commentatrice dei suoi post, va dritta contro di lei: “Giulia, sempre se ti chiami così, mi sei mancata nel fine settimana. Come mai nelle foto con mio marito non scrivi? Non minacci? Non hai le pal*e, vero? Lo capisco”.

Elena Santarelli è incontenibile contro l’hater che, con grande cattiveria, se la prende con il figlio e la malattia di cui è stato vittima e continua: “Se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni. Non esiste solo il tumore (parola che tu non avendo le pal°e non riesci a scrivere a noi). Ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute e ti ricordiamo che le disgrazie nella vita sono assai. Sei anche di insegnamento: mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto di quanto è bello e sano a non essere come te. Mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te quindi noi saltelliamo per casa felici di essere delle brave persone. Ciao cara”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2019.