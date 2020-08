Elena Santarelli dopo le vacanze al mare è arrivata in montagna. La showgirl non si fa mancare niente: eccola tra le vette delle Dolomiti con la famiglia. Sul social la bella bionda ha voluto condividere una serie di scatti che la ritraggono durante un percorso che l’ha portata ad una malga. Vicino alle foto ha scritto: “La nostra gita fino a Malga Federa, un percorso un po’ lungo e faticoso, basta vedere la prima e l’ultima foto”.

Nelle immagini si vede la 39enne originaria di Latina vestita da perfetta alpinista insieme al marito Bernardo Corradi. I due una volta arrivati si sono concessi un bel po’ di relax tra i verdi prati delle Alpi, vicino Cortina. Per loro è un periodo sereno, per quanto possibile. Poco più di un anno fa infatti hanno saputo che il figlio Giacomo ha superato la terribile malattia che lo ha accompagnato per molti mesi. E’ stato come tornare a respirare.

Anche il rapporto di coppia va alla grande. Recentemente al settimanale ‘Chi’ Elena ha spiegato di essere sempre più innamorata dell’ex calciatore 44enne, con cui ha avuto anche una figlia femmina, Greta. “Sono innamorata della mia famiglia, dei miei figli, del mio compagno. Lo sposerei altre mille volte. Ma quanto è bello? Più invecchia, più è bono. E piace anche agli uomini: al mare ogni tanto succede che riceva complimenti sinceri dai maschi che passano. Ed io sorrido orgogliosa”, ha raccontato.

Scritto da: la Redazione il 24/8/2020.