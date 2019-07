Elena Santarelli, 37 anni, ospite della prima puntata di "Non Disturbare", il programma condotto su Raiuno da Paola Perego, si è raccontata e inevitabilmente ha ripercorso con la memoria anche il periodo trascorso accanto al figlio di 9 anni durante la malattia. Giacomo ora fortunatamente sta bene ed Elena, tra le altre cose, ha rivelato di aver voluto vedere il tumore. Si è fatta mostrare una foto dall'oncologa.

Elena ha affrontato l'argomento iniziando a parlare del momento attuale, di come vanno le cose adesso che Giacomo ha finito le terapie: "Metaforicamente parlando è come se si stesse giocando una partita di calcio - ha detto - Poi ci sono altri tantissimi piccoli tempi supplementari da vincere". "I dottori hanno detto che sei in follow up, però per i prossimi cinque anni e per altri anni seguiranno dei controlli in cui si spera che non si ripresenti più quella cosa lì", ha spiegato la Santarelli.

Il volto noto della tv si è poi lasciata andare a una riflessione: "Quando a volte diciamo ai nostri figli ‘ti proteggerò da tutto e tutti' in parte è un po’ una bugia, perché non può essere vera questa cosa".

Elena ha raccontato di aver voluto vedere il tumore che ha colpito il figlio: "Ho visto il tumore in fotografia - ha dichiarato - Quando l'ho chiesto all'oncologa mi ha detto: 'Ma sei pazza?'. Io ho detto sì, perché mi manca un pezzo di questo puzzle, ho tutti i personaggi e mi manca il mostro cattivo". "Me lo immaginavo diversamente, era orrendo - ha aggiunto la Santarelli - Però una volta che l'ho visto mi sono data pace".





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 3/7/2019.