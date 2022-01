Eleonora Giorgi: 'Addio al sesso a 68 anni? Non ci penso proprio, sono aperta...'

Eleonora Giorgi non dice addio al sesso per colpa dell’età. A 68 anni desidera continuare a essere travolta dalla passione, come confessa a Novella 2000.

Quando le si domanda se anche ora si consideri un sex symbol, Eleonora Giorgi non ha dubbi: “Se mai lo sia stata non intendo abdicare il ruolo perché ho 68 anni. Trovo ingiusto che una donna della mia età debba arrendersi all’idea che il sesso non sia più affar suo e sono aperta alla possibilità di innamorarmi ancora, lasciandomi travolgere dalla passione e dal tormento”.

Non è spaventata più di tanto dall’invecchiare, grazie anche alla chirurgia estetica: “Mi definisco un’esteta e detesto le visioni orrorifiche. La decadenza fisica è una di queste, soprattutto se l’anima rimane pura mentre è avvolta in un involucro che non le corrisponde. Penso che i traguardi della chirurgia estetica siano tra i più lodevoli raggiunti dall’uomo contemporaneo, in quanto offrono una menzogna della quale, io personalmente, non mi vergogno di essermi avvalsa sottoponendomi a un lifting. Perché vestire quel raccapriccio cui il tempo vorrebbe condannarci?”.

Eleonora Giorgi aggiunge: “La mia è un’età bellissima e mi irrita l’idea di non arrivarci in forma impeccabile, come se la vita si beffasse di me nel donarmi le consapevolezze di cui avevo bisogno, sottraendomi però il vigore che avevo prima di raggiungerle”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/1/2022.