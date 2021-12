Elettra Lamborghini, pianto disperato in tv: ecco perché

Elettra Lamborghini scoppia in lacrime, pianto disperato in tv a Verissimo. La cantante non riesce a frenarsi raccontando il suo dramma: Lolita, la sua cavalla, è morta da non molto tempo e lei soffre ancora pensando a lei.

L’ereditiera si commuove fortemente per la scomparsa dell’animale. “Lolita mi ha aiutato in un momento molto difficile per me - rivela Elettra - Quando l'ho presa avevo 12 anni e non era un bel periodo. Mi ricordo che stavo cercando un cavallo per fare agonismo e mi ricordo che quando la vidi, mi innamorai, e speravo che nessuno la comprasse”.

“Soffriva, l'abbiamo fatta anche operare ma non ce l'ha fatta - racconta con la voce spezzata la Lamborghini - Non me lo aspettavo che morisse così presto, ma con i cavalli è imprevedibile. E scomparsa dopo quattro giorni dal mio matrimonio e mi piace pensare che fosse il mio angelo che ha passato il testimone a qualcun altro. La vita è questa: ci sono cose belle e cose brutte”.

"Io adoro gli animali, li ho avuti fin da piccola e credo di essere cresciuta molto grazie a loro e di essere diventata più responsabile”, spiega ancora la regina del twerking.

Elettra affronta anche l’argomento figli. Sposata con AfroJack, con cui è andata a nozze il 26 settembre 2020, l’artista su un possibile bebè spiega: “Arriverà, magari quando mi coprirò di più… Non devo farlo perché sono sposata, ma credo a quel punto la vita cambi. Ho ancora tanti sogni, ma per come sono fatta io penso sia ancora presto: vorrei rendere la vita mio figlio il più semplice possibile, quindi per ora aspettiamo”.

