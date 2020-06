Elettra Lamborghini prova l'abito da sposa a Napoli: le prime immagini dell'ereditiera in bianco, guarda

Elettra Lamborghini si sveglia all’alba e prende il treno. A Napoli prova per la prima volta l’abito da sposa. Sul social condivide le sue prime immagini ‘in bianco’. La 26enne documenta tutto nelle sue IG Stories, fa lo stesso Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, il suo amico da sempre, che va con lei e vedendola indossare il vestito si commuove. Enzo Miccio, famosissimo wedding planner scelto da Elettra per organizzare le nozze a settembre con Afrojack, osserva attento.

Non vedeva l’ora di provare l’abito da sposa. Elettra Lamborghini ieri, domenica 7 giugno, ha condiviso una foto nelle sue storie in cui era abbracciata al fidanzato, il produttore e deejay olandese di 33 anni, il cui vero nome è Nick van de Wall. “Domani è un giorno speciale”, aveva annunciato, svelando la succosa notizia.

Poi ha messo la sveglia e si è alzata. Stamani ha preso il treno e si è diretta in Campania per indossare finalmente l’abito da sposa principesco scelto. Sarà quello del giorno del matrimonio? Sembrerebbe proprio di sì: lei nel portare il vestito molto ampio tutto in tulle pare entusiasta. Ma anche quello a sirena più sobrio le piace moltissimo...

Elettra ha confermato i fiori d’arancio incrociando le dita: spera che l’emergenza finisca e la festa non venga rovinata da un’ondata di ritorno della pandemia. Desidera ardentemente andare all’altare con Afrojack,

Miccio stesso in collegamento con “Domenica In” ha confermato che la popstar ci tiene moltissimo al sì nel 2020.

Tonino Lamborghini, il papà di Elettra, approva la sua decisione. La bella regina del twerking sogna di avere almeno due bambini e di chiamarli con nomi stravaganti quanto il suo. Così ha dichiarato recentemente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2020.