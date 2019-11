Eliana Michelazzo debutta nel mondo della musica e diventa cantante. L’ex manager 40enne di Pamela Prati, al centro dello scandalo legato al ‘Mark Caltagirone gate’, fa il suo esordio con un brano dedicato all’ex fidanzato virtuale Simone Coppi.

Proprio come la showgirl sarda 60enne, che dopo l’affaire legato alle sue nozze fantasma è ritornata alla ribalta in tv e negli eventi mondani e ha appena lanciato la hit “Corazón De Vacaciones”, anche Eliana Michelazzo monetizza la sua inaspettata popolarità e si lancia da cantante con “Riparto da me”, disponibile in tutti gli store digitali e sulle varie piattaforme streaming a partire dal prossimo 29 novembre.

Eliana Michelazzo regala ai follower la inaspettata anticipazione del suo pezzo sul social. Mostra ai fan un pezzo del video ufficiale che la vede in veste di cantante.

“Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI... Voi che mi avete sostenuta sempre e comunque! E come promesso... Ecco un pezzetto del video "Riparto da me"", svela.

"Eliana Michelazzo feat. The Gambler - da venerdi 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube eccetera…”, aggiunge euforica ed entusiasta del progetto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2019.