Elisa Isoardi contro Zorzi all'Isola dei Famosi: 'Anche tu lo facevi al GF Vip...'. Tommaso l'asfalta

Elisa Isoardi si scaglia contro Zorzi all’Isola dei Famosi, ma Tommaso asfalta la conduttrice 38enne, poco dopo seconda eliminata di puntata al televoto flash che salva a sorpresa Andrea Cerioli. Tutto accade a inizio puntata: tra i naufraghi c’è maretta a causa del cibo che manca e alcune incomprensioni. Quando però dallo studio si chiedono spiegazioni, i concorrenti in Palapa smorzano la cosa e minimizzano. L‘influencer 26enne, deluso, graffia i vip e gli chiede di esporsi, la Isoardi replica piccata: "Anche tu lo facevi al GF Vip”. Tommy controbatte e la ‘distrugge’.

Le dinamiche stentano a decollare, i naufraghi mettono a tacere le discussioni. Una clip mostra Gilles Rocca ed Elisa Isoardi che a distanza se ne dicono di tutti i colori, in diretta tv quella che potrebbe essere una bomba a orologeria viene però disinnescata.

Davanti a questo atteggiamento Tommaso Zorzi esplode. “Ragazzi, posso dirvi una cosa? E’ veramente noioso vedere le clip dove siete carichi a pallettoni e poi in Palapa… ci siamo rotti le pal*e di questo buonismo, siete da latte alle ginocchia! Se dovete dirvi delle cose ditevele. Non è possibile, anche per il rispetto del pubblico che vi vede, siete noiosi".

Elisa isoardi non ci sta e gli risponde: “Facevi la stessa cosa tu al GF Vip! Anche te facevi il buonista”, Tommy la demolisce: “No amore, se avessi fatto così non lo avrei vinto”. La presentatrice non aggiunge altro ma lo manda a quel paese con la mano.

Su Twitter a difendere l’amico ci pensa l’ex gieffina Stefania Orlando. “Evidentemente la Isoardi ha visto un altro Grande Fratello Vip”, cinguetta. Poco dopo Elisa finisce al televoto e perde contro Cerioli. Tutti sono convinti che siano state le sue parole contro Zorzi a farla fuori: i fan di Tommaso non perdonano…

La Isoardi, però, accetta di restare al reality su Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile: qui si giocherà la sua possibilità di poter rientrare davvero in gioco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.