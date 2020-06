Elisa Isoardi è un fiume di lacrime. Durante l’ultima puntata de ‘La Prova del Cuoco’, la conduttrice si è molto commossa per un video realizzato dallo staff e dai collaboratori del programma. Dal prossimo anno infatti la trasmissione, nata nel 2000, non andrà più in onda. Dovrebbe essere sostituita da un nuovo cooking show condotto da Antonella Clerici (la Isoardi invece dovrebbe andare a presentare un programma settimanale di medicina, anche se non ci sono ancora certezze).

Verso la fine della puntata di venerdì 26 giugno, la 37enne ha voluto fare un ultimo saluto al pubblico: “Io oggi non piango stranamente perché probabilmente ancora mi devo rendere conto della cosa. Probabilmente lo farò a casa con Zenith (il suo cane, ndr). Mi dispiace, perché era bello. Perché compiva vent’anni questa trasmissione e perché mi porto nel cuore il sorriso di tutti. Grazie per quello che mi avete dato, io spero che questo sia un arrivederci e non un addio”.

A questo punto Elisa fa un elenco di persone che hanno collaborato con lei e che vuole ringraziare. Poi però viene mandato in onda un video realizzato a sua insaputa, nel quale tanti dei volti noti dello show la ringraziano per il tempo passato insieme. E lei non resiste: le lacrime iniziano a scendere copiose sulle sue guance. Per oltre tre interminabili minuti. “Ma che bello grazie ragazzi. No me l’aspettavo, questa è una mossa non leale. Perché si gioca, si combatte, ma bisogna essere leali e questa non è leale, me lo scrivo sul libro nero”, dice scherzando dopo la fine della clip.

Rivolgendosi a Claudio Lippi, che da due anni l’accompagna nello show, aggiunge: “Grazie zio Claudio davvero di cuore per quello che hai fatto, per quello che mi hai anche regalato e per avermi fatto scoprire un altro ritmo, scandire il tempo in modo diverso”. A questo punto Lippi, 75 anni, le rivolge delle parole di grande stima: “Quello che non sa la gente purtroppo è che nello spettacolo sembriamo tutti amici, ma non è assolutamente vero. Ma nascono degli amori profondi con altre persone e con Elisa credo che non lo scorderò mai. Ha aiutato tutti noi e tutti i cuochi e la trasmissione a diventare una trasmissione vincente, lo ricorderemo anche se non c’è”.

Scritto da: la Redazione il 26/6/2020.