Elisabetta Canalis oggi accetta i suoi difetti. Bellissima, l’ex velina mora, a 42 anni si sente sicura di sé e del suo aspetto, prima invece era molto severa con se stessa. Lo confessa a Grazia. La showgirl, modella e ora influencer di moda ammette anche di aver fatto ritocchini: “Sì, ma senza stravolgermi’.

Quando le si domanda se si piaccia, Elisabetta Canalis risponde sicura: “Sì, mi accetto con i miei difetti. Prima ero molto severa con me stessa, era una tortura. Oggi non mi riguardo in tv e ho smesso di cercarmi su Google. E’ stata una liberazione”.

Vive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la sua adorata Skyler Eva, 4 anni e mezzo. Torna in Italia appena può, non rinunciando a occasioni lavorative allettanti. Elisabetta del passato rimpiange poco: “Quando torno in Italia e leggo notizie sulla vita privata di alcune mie colleghe, non le invidio. Fregarsene sarebbe la soluzione, ma non è facile”. A questo proposito una lezione lei l’ha imparata: “Non rispondere e dare importanza a certi soggetti, altrimenti contribuisci al loro successo”.

Tonica, sempre al top, la Canalis spiega il suo segreto: “Mi piace mantenermi in forma, ma non sono ossessionata dalla dieta. Però amo fare sport, il Muay Thai e la Kickboxe sono una passione, ma il Pilates arriva lì dove queste discipline non riescono”.

Sui ritocchini estetici svela: “Sì li ho fatti, ma senza stravolgere quello che la natura mi ha dato. A Los Angeles ora vanno i trattamenti reversibili e non invasivi, macchinari che utilizzano le potenzialità del nostro corpo rigenerandolo. E funzionano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/3/2020.