Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si ricongiungono in Italia: vacanze in famiglia

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri dopo un periodo di separazione, si ricongiungono in Italia. Vacanze in famiglia per la bella ex velina. Il chirurgo ortopedico americano 51enne, medico eccellente: il dottore, grazie alla moglie italiana, ha potuto spostarsi dagli Usa, flagellati dalla pandemia, con tanti contagiati e morti ogni giorno a causa del Coronavirus, e arrivare nel Bel Paese.

Prima Sardegna, dove la showgirl 41enne era già arrivata insieme alla figlia Skyler Eva di 4 anni, poi crociera in Corsica in catamarano insieme ad altri amici. Brian riabbraccia la bella mora e si diverte insieme a lei e alla figlioletta. Il ricongiungimento familiare gli ha permesso di volare in Italia: ad altri provenienti dagli Stati Uniti ora è vietato, qui non possono atterrare.

Elisabetta si mostra felice insieme all’uomo con cui divide la vita e alla piccola principessa di casa. Con i tre, oltre agli intimi ‘umani’, c’è anche l’ultimo arrivato in famiglia, Nello, il cagnolino adottato di recente da Eli.

Le coste della Corsica in questi giorni hanno fatto da cornice a una vacanza perfetta, che sta però per terminare. La Canalis e Perri rimarranno ancora in Italia? Probabile che la sarda continui la sua estate a casa sua sull’isola e che pure il marito si prenda una pausa. In America la situazione è piuttosto complicata, anche se il medico ha pazienti da seguire che richiedono il suo aiuto: presto dovra tornare da loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2020.