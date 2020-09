Elisabetta Gregoraci rivela i motivi che hanno portato alla rottura con Flavio Briatore. La showgirl 40enne al GF Vip si sbottona con la contessa Patrizia De Blanck che le domanda la causa dell’addio. “Briatore mi trascurava”, sottolinea. Poi racconta un episodio che le ha causato molto dolore quando c'è stato il funerale della mamma.

Nel salone della Casa Patrizia De Blanck le domanda: "Ma tu l'hai lasciato per tutte le donne che andavano e venivano?”. Elisabetta Gregoraci rivela: “No, perché mi trascurava molto. E’ successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l'ho più perdonato”.

La mora quando la mamma, Melina, è morta, era in Calabria. L’imprenditore 70enne arrivò per stare con lei, ma nel pomeriggio decise di ripartire per andare a un’inaugurazione di una discoteca. “Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo'. E’ arrivato ed è andato via”, svela Elisabetta.

Poi continua: “Lui non è cattivo. E’ perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: ‘Beh, andiamo, c'è l'inaugurazione del locale’. E quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”.

La madre della bella calabrese è scomparsa a causa di un tumore al seno nel 2010, Elisabetta Gregoraci era sposata con Briatore da appena due anni. La separazione tra i due è arrivata nel 2017, ma lo strappo, stando alle sue parole, ci sarebbe stato da anni…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2020.