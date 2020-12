Elisabetta Gregoraci chiude per sempre con Pretelli. Duro faccia a faccia, chiusi nella sauna, tra la showgirl e l’ex velino, la bella 40enne è netta: “Non mi fidanzerei mai con te, neanche per 15 minuti”. La calabrese è rimasta male per gli ultimi comportamenti del 30enne. “Hai un carattere di mer*a”, gli sottolinea.

Tante le incomprensioni tra i due negli ultimi giorni, tanti i malintesi che li hanno fatto allontanare irrimediabilmente. Elisabetta si lamenta con Pretelli. Il ragazzo non ha avuto reazioni quando lei gli ha detto che sarebbe uscita dal GF Vip per andare dal figlio: “Mi aspettavo che tu, magari, mi parlassi. Anche un 'sono dispiaciuto che te ne vai', niente… Quando parlo io percepisci solo le cose brutte”.

VIDEO

Pierpaolo si giustifica, ma la Gregoraci lo rimbrotta: “Devo sempre venire io da te”. E’ infastidita anche per il rapporto nato tra lui e Giulia Salemi. “Io non ho neanche il diritto di dirti certe cose, però sta alla tua sensibilità. Se balli con lei, ballaci, ma non ballarci appiccicato per ore. A me già un ragazzo che dice una cosa e poi ne fa un’altra non piace”, gli fa notare. Pretelli cerca di metterla sul ridere, vuole abbracciarla, ma la mora desiste: nessuna carineria.

“Mi eviti, devo venire sempre io, tu sei concentrato su altre mille cose. Neanche un quarto d’ora mi potrei fidanzare con te, mai! Mi urti il sistema nervoso, non riesco a comunicare. Non capisci certe cose perché sei un introverso e hai un carattere di mer*a”, sbotta.

Tornando sulla Salemi, Elisabetta aggiunge: “Parli sempre di lei, la tiri fuori ogni volta, io non ho voglia di parlare di lei". Pretelli la rassicura, dice che non c’è nulla tra di loro. “Se vi hanno fatto un aereo, forse anche gli altri lo pensano, non sono l’unica”, gli precisa la calabrese. Poi preoccupata gli domanda: “Dimmi, ci sono clip in cui parli male di me? Dimmelo prima, non potrei reggere la cosa”. Pier, però, nega, le assicura di no.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/11/2020.