Elisabetta Gregoraci, 39 anni, è stata paparazzata a Milano durante lo shopping. L'ex moglie di Flavio Briatore, attualmente legata a Francesco Bettuzzi, ha scelto per la passeggiata nel cuore del capoluogo meneghino un look comodo ma estremamente curato: gonna e top abbinati, un paio di sneakers ai piedi e occhiali a specchio per proteggere lo sguardo. Come accessorio, Elisabetta sfoggia una bag davvero glamour che si sposa perfettamente con l'outfit.

L'estate è arrivata ma Elisabetta Gregoraci è super-impegnata. La sua agenda è piena di appuntamenti. Questa settimana, scrive lei stessa sui social, sarà una "trottolina" sempre in viaggio a causa del lavoro e per "curare nuovi progetti". Il volto noto della tv anche quest'anno condurrà su Italiauno "Battiti Live" insieme ad Alan Palmieri. La manifestazione musicale, giunta alla sua 17esima edizione, si snoderà in 5 tappe. La prima avrà luogo domenica 30 giugno a Vieste. Poi sarà la volta di brindisi Brindisi (7 luglio), Trani (14 luglio), Gallipoli (21 luglio) e Bari (28 luglio).

Le cose da fare, insomma, sono davvero tante ma Elisabetta trova comunque il tempo di dedicarsi a un po' di sano shopping a Milano prima di salire su un treno e ripartire.