Elisabetta Gregoraci mette in mostra i muscoli sul red carpet a Milano: a 42 anni fisico al top

Elisabetta Gregoraci non si stanca mai di allenarsi e prendersi grande cura del suo corpo. Le sessioni dure non sono un problema, a ripagarla è il risultato finale che lei mostra fiera e sorridente davanti ai fotografi. Sul red carpet a Milano, in occasione della premiere di “Top Gun: Maverick”, l’ultimo della saga di Tom Cruise, la showgirl mette in mostra i muscoli: a 42 anni il suo fisico è spaziale.

L’ex moglie di Flavio Briatore per l’occasione mondana opta per un look audace rock glam. La mora calabrese, mamma di Nathan Falco, 12 anni, indossa un mini crop top nero ricoperto di cristalli scintillanti con spalline sottili di Nué Studio che tiene a stento coperto il seno. Sotto Eli lo abbina a un paio di jeans slim alla caviglia con strappi. A completare l’outfit il bomber in pelle con applicazioni di Fausto Puglisi e sandali neri in pelle col tacco altissimo firmati Aquazzurra.

La Gregoraci non dimentica la borsa: sfoggia una pochette di Saint Laurent in coccodrillo stampato lucido con le iniziali YSL intrecciate in metallo.

Gli obiettivi dei fotografi sono tutti per la Gregoraci, che sul tappeto rosso brilla anche per il suo stile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2022.