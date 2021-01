Elisabetta Gregoraci non va al GF Vip: ecco perché

Elisabetta Gregoraci non sarà in studio a Cinecittà per la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’. No, la showgirl infatti ha di meglio da fare: ha deciso di volare a Dubai. Qui c’è anche il figlio Nathan Falco. Vuole recuperare il tempo “perduto” durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Sul social ha postato una foto in cui appare negli Emirati Arabi Uniti insieme al bambino, che ha 10 anni ed è frutto del matrimonio con Flavio Braitore. “Passeggiando con la mamma”, ha scritto accanto allo scatto.

Ha risposto anche alle domande dei follower nei commenti. A chi le ha chiesto se sarebbe riuscita a tornare a Roma per la diretta del programma condotto da Signorini, ha replicato: “No, non ci sarò”. Non farà neanche una diretta social con Francesco Oppini ed Enock, come aveva fatto la scorsa settimana: “Niente diretta, ho tre ore di fuso”.

A chi invece l’ha messa in guardia ricordandole che per chi torna dall’estero in Italia c’è la quarantena, la 40enne di origini calabresi ha spiegato: “Io non vivo in Italia”. La sua residenza è infatti a Montecarlo.

Scritto da: la Redazione il 4/1/2021.