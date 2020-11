Elisabetta Gregoraci distrutta piange da due giorni: 'Ho deciso, vado via'

Elisabetta Gregoraci piange da due giorni. E’ distrutta dopo la notizia del prolungamento del GF Vip fino all’8 febbraio 2021. Pensava di aver quasi portato a termine il suo percorso al reality, invece non è così, ma le non se la sente di rimanere. Vuole uscire dalla Casa alla scandenza del contratto originale, è troppa la nostalgia per Nathan Falco. “Non voglio deludere nessuno - dice a Rosalinda Cannavò con la voce rotta - Ma mio figlio viene prima di tutto. Vado via”.

La showgirl 40enne non vuole stare altri due mesi e mezzo lontana dal piccolo di 10 anni, soprattutto non vuole trascorrere le festività natalizie lontano da lui e dalla sua famiglia. Dopo la fine della puntata di lunedì sera la mora ha detto: “Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi”.

Poi sono arrivate le lacrime, interminabili. Elisabetta Gregoraci vuole bene a quelli che hanno fatto questo percorso insieme a lei al GF Vip ma sente la necessità di andare. “Io ho un bambino che non vedo da 75 giorni. E mio figlio è il podio, deve venire prima di tutto, più di ogni cosa. Deve essere così. I figli vanno seguiti. Per quanto ti possano dire che stanno bene, hanno bisogno della loro mamma. Quando sarai madre anche tu capirai”, sottolinea ancora a Rosalinda che le sussurra commossa di capire quel che prova.

La Gregoraci anche a Pierpaolo Pretelli spiega le ragioni che la porteranno ad andarsene. “Io ho iniziato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno shock ieri. Io ho una priorità che è Nathan: in tanti anni ho messo da parte delle cose, anche lavorative, per lui ed è giusto così. Ma quando hai un figlio lui deve venire prima di tutto”, precisa mentre e accoccolata sul divanetto con lui.

“Se non ci fosse Nathan rimarrei, ma mio figlio non può stare ancora senza di me. E’ già troppo questo. Non lo vedo da settembre, non scherziamo. Ha 10 anni, va seguito: non so come sta andando a scuola, non sapevo che gli hanno messo l’apparecchio, non so come sta…”, rivela tra le lacrime.

La calabrese però incita l’ex velino 30enne a tenere duro e rimanere: “Mi dispiace non continuare questo viaggio anche con te, Pier, te lo dico. Ma tu lo devi fare, hai capito? Tu sì. Devi pensare a Leo”. “Per me è difficile pensare a questa casa senza di te”, replica il ragazzo.

Elisabetta Gregoraci confessa che non se la sente di restare, tra mille dubbi e incertezze. A Pier poi son il sorriso sulle labbra dice pure: “Ti inizierò a seguire su Instagram, se te lo meriti”. Vuole sdrammatizzare, ma il pianto non l’abbandona.

