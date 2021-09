Elisabetta Gregoraci diva a Venezia 78: look pazzesco sul red carpet

Argentero, Can e Bova: tre sex symbol insieme

Luca Argentero pubblica sul social una foto in cui è sorridente insieme a Can Yaman e Raoul Bova. Lo scatto immediatamente manda in estasi le fan: l’immagine cattura una pioggia di ‘like’ e commenti entusiasti. “Il trio delle meraviglie”, li definiscono tutti...

TUTTI I VIDEO