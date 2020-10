Elisabetta Gregoraci avrebbe ammesso la sua forte attrazione per Pierpaolo Pretelli. L’ex velino fa una confessione sconvolgente a Matilde Brandi sul divano del salone nella Casa del GF Vip. “Elisabetta mi ha detto che vuole fare l’amore con me”. Avrebbe pronunciato queste precise parole mentre era con il 29enne in piscina, approfittando dell’assenza dei microfoni.

Pretelli si sbottona galvanizzato. Si confida con Matilde. “In piscina mi ha detto una cosa. ‘Voglio fare l’amore con te’”. Sta parlando di Elisabetta Gregoraci. Il modello ride imbarazzato, ma felice, poi fa riferimento all’ex marito della showgirl 40enne, Flavio Briatore: “Lui, da quello che mi dice, è ancora geloso”. “Ma certo, si era capito”, replica la Brandi.

Matilde è diventata un punto di riferimento per Pierpaolo. Alla bionda aveva rivelato anche il suo desiderio di dare un bacio a Elisabetta. “Io credo in realtà che lei non si è mai rifatta una vita perché, sì, ufficialmente si sono lasciati, però c’ ancora un po’ di…”, dice la bionda. “Io infatti le ho chiesto: ‘Siete ancora innamorati?’”. “No, quello no - controbatte Matilde - Non credo, però subentrano altre cose. Lei è rinata anche a livello di vita”. “Io non la conoscevo prima, quindi non posso fare paragoni”, sottolinea Pierpaolo.

“Credo dobbiate viverla così, senza pensare a quello che è fuori”, dice ancora la Brandi. “E’ quello che ho detto io. Le ho detto: ‘Voglio portarti piano, piano a non pensare più, a lasciarti andare”, rivela Pierpaolo. “La cosa bella è quella che ti ho detto due giorni fa: vivere questa cosa con spensieratezza. Pure tu hai una luce diversa. E’ una cosa pulita. La tua tattica premia in questo caso”, aggiunge ancora Matilde.

Pierpaolo Pretelli poi le racconta: “Stamattina scherzavo con Dayane (Mello, ndr), lei mi ha detto: ‘Perché ridevi con lei?’”. Vuole far intendere come la Gregoraci ci tenga a lui e sia un pochino gelosa. “La vedo come si apre, perché porella non lo ha mai fatto - spiega Matilde - Sta vivendo una cosa tosta perché sta fuori di casa, però una cosa bella”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2020.