La storia d’amore tra Elodie Di Patrizi e Marracash è sempre più forte. Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo dello scorso sabato lui è arrivato in città per starle vicino e supportarla. La coppia si è anche fatta scattare una tenera foto nella stanza d’albergo dell’artista romana, prima dell’esibizione all’Ariston. Poi l’immagine è stata condivisa dalla 29enne sul suo profilo Instagram e ha fatto subito il pieno di like e di commenti. “Ho il cuore che scoppia. Grazie per tutto l’amore e supporto che state dando ad Andromeda (il brano che ha portato al Festival, ndr)”, ha scritto lei accanto alla foto.

L’ex concorrente di ‘Amici’, che si è posizionata settima nella classifica finale della kermesse canora più seguita d’Italia (vinta invece da Diodato), ha recentemente raccontato come a fare il primo passo che ha portato all’inizio del rapporto con il collega 40enne, il cui vero nome è Fabio Bartolo Rizzo, sia stata proprio lei. In quanto “ragazza di periferia”, ha spiegato, sa che se vuole qualcosa deve andare a prendersela da sola. “Sì, è vero. Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui”, ha raccontato al settimanale ‘Grazia’ parlando del loro primo incontro in studio di registrazione, avvenuto lo scorso anno.

“La sera, quando sono tornata a casa, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 10/2/2020.