Elodie racconta la grande sorpresa dell'amore con Andrea Iannone: ''Inaspettato, lui è pulito, buono e…''

Elodie, in gara tra i Big a Sanremo 2023, racconta la grande sorpresa che ha reso più bella la sua vita: l’amore con Andrea Iannone, arrivato “inaspettato”. Con Chi la cantante 32enne ha solo belle parole per il fidanzato. “Lui è pulito, buono, rispettoso”, sottolinea.

La romana, ex di Marracash, con cui, come ha chiarito, ha avuto una “relazione complessa”, in questo momento è serena. Sulla relazione con Iannone, 33 anni, dice: “Non voglio correre, sono in un momento dove l'amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C'è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. E’ un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”.

La Di Patrizi vive un momento di grande successo professionale. Nonostante sia convinta che un figlio “rimetterebbe tante cose a posto”, nella sua esistenza, alla maternità, però, proprio non pensa nell’immediato. "Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò”, spiega. Finora non ci è mai neppure andata vicina: “No, non mi è mai capitato”.

Elodie si ritiene una donna decisa: “A un certo punto nella vita bisogna essere decisi e capire cosa si vuole e cosa non si vuole. Io sono decisa, mi ci vuole del tempo, ma quando capisco sono decisa”. E’ consapevole che “chi ha paura di amare è quello che soffre di più, perché sa di non avere dato tutto”. “Per stare bene in coppia bisognerebbe essere sulla stessa lunghezza d’onda ed è la cosa più difficile”, ammette. Lei al momento con Andrea ci riesce.