Elodie ha vinto il suo primo David di Donatello: sensuale sul red carpet col nude look scelto, guarda

Elodie sorride con in mano l’ambita statuetta: ha vinto il suo primo David di Donatello. E’ emozionata e felice: vorrebbe urlare di gioia. Invece si contiene, ma il sorriso è raggiante. Sul red carpet posa per i fotografi incantevole e sensuale, con un sorriso raggiante sul volto. Sembra una diva anni 30 col nude look scelto per la grande occasione. Indossa un abito firmato Valentino, confezionato per lei da Pierpaolo Piccioli.

La cantante romana 33enne ha conquistato il premio nella categoria Miglior canzone originale, con il brano Proiettili per il film Ti mangio il cuore, dove la Di Patrizi ha recitato pure come protagonista. La canzone è stata confezionata la partecipazione della cantautrice e produttrice discografica Joan Thiele, sia nella realizzazione delle musiche al fianco di Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia, ma pure nel feat.

Elodie sale sul palco dei Lumina Studios di Roma per ringraziare la giuria insieme a Joan. La sua mise trasparente cattura l’attenzione di tutti. “Oddio grazie! Sono veramente molto emozionata, non me l’aspettavo perché non vinco mai! Ma non è quello l’importante!”, esclama la cantante al settimo cielo.

Lo slip dress nero trasparente con il gioco di rouches e balze diagonali, che lascia intravedere l’intimo, le sta d’incanto. L’abito è completato da un mantello leggero con fiocco al collo, che lei toglie per sedersi in teatro. Elodie completa il suo outfit con gioielli Tiffany&Co. E ai piedi porta pump black. Per i capelli, opta per uno chignon effetto bagnato. Il suo stylist, Lorenzo Posocco, a cui l’artista si affida, ha fatto ancora una volta centro.

La sua Proiettili ha sbaragliato la concorrenza: è stata scelta come canzone vincitrice su Se Mi Vuoi di Diodato, Caro Amore di Marco Mengoni, Culi Pagani di Stefano Bollani e La Palude del trio Turbanti-Linfatti-Creatini. Elodie a caldo, subito dopo la premiazione, ha dichiarato: “Le cose belle si prendono sempre con grande entusiasmo, fare quel film per me è stato davvero difficile, ma ho cercato di imparare e vivere le cose a mio modo. Per me l’importante è partecipare, la vittoria è un tetto massimo, ma io non ho mai vinto quindi non è mai stato un problema”.