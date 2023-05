L’influencer e stilista 42enne ai follower che si lamentano dice la sua

Clizia Incorvaia si chiarisce con i fan. I follower dell’influencer e del compagno, Paolo Ciavarro, hanno notato che ultimamente i due condividono meno rispetto al passato sui social. La 42enne nelle sue IG Stories spiega: “Paolo e io abbiamo deciso di esporci di meno”. E chiarisce perché.

Clizia Incorvaia: ''Paolo e io abbiamo deciso di esporci di meno sui social, ecco perché''

“Dovete sapere che quelle due o tre volte a settimana che mi alleno in palestra rappresentano il momento in cui riesco a rispondere alle mail, al commercialista, a tutte voi. Quindi mi alleno e riesco a fare tutte queste cose, perché altrimenti non ho mai tempo”, esordisce Clizia mentre cammina sul tapis roulant. “Ci tengo a dirvi una cosa - continua la siciliana - Mi sono trovata a parlare con una di voi oggi, una fan diventata un’amica virtuale che si lamentava un po’. ‘A volte vi vediamo poco, prima condividevate tanti momenti briosi. Si, condividete la famiglia, ma ci mancano quei momenti lì della coppia’, mi ha confessato”.

“In questi due anni sono cambiate tantissime cose in positivo a livello proprio di evoluzione di coppia, costruzione. Viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto un bimbo, abbiamo la nostra famiglia allargata 2.0, come tantissimi in Italia. Abbiamo, grazie a Dio, lavorato sempre di più - precisa la Incorvaia - Quindi accadeva, effettivamente, che quel tempo che prima avevamo per caz*eggiare di più, perché non avevamo due bimbi e magari avevamo anche meno lavoro, lo condividevamo sempre e comunque sui social. Lo so ragazze che vi manca. Ma dovete capire anche che noi abbiamo bisogno, spesso, di avere quei momenti per noi”.

Ora, oltre a essere madre di Nina, 7 anni, avuta dall'ex Francesco Sarcina, è anche genitore di Gabriele, avuto dal 31enne a febbraio 2022.

Clizia conclude: “Abbiamo bisogno di concederci un momento relax, una festa con gli amici, una fuga romantica, però solo per noi. Poi lo sapete, Paolo è più refrattario ai social rispetto a me, è più riservato. Quindi ogni tanto, forse anche per preservare un amore bellissimo, che è cresciuto nel tempo, abbiamo bisogno di un momento solo nostro. E devo dire che io vi rendo tanto partecipi nella mia vita, perché so che siete importanti, che ci siete. Sento il vostro affetto. Siamo abituati a dei personaggi che condividono ogni istante sui social, invece non funziona così. Ci sono degli istanti che devono essere solo nostri. Questo è necessario accettarlo: non è che tutto va filmato. Vi voglio bene e grazie, perché ci seguite e amate da più di 3 anni”.