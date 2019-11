Durante l’ultima puntata di ‘Tu si que vales’ è accaduto qualcosa che ha scaldato il cuore dei telespettatori. Emma Marrone e Belen Rodriguez, ex rivali in amore, si sono baciate e abbracciate con un calore mai visto prima. Nonostante un passato da ‘nemiche’ per questioni sentimentali, le due oggi si rispettano, si stimano e, a quanto pare, provano anche dell’affetto l’una per l’altra. La scenetta si è svolta, sotto gli occhi di Maria De Filippi, dopo l’esibizione della cantante, che nel programma co-condotto da Belen ha presentato il suo ultimo disco e il singolo ‘Io sono bella’, scritto per lei da Vasco Rossi.

Dopo la performance Emma ha salutato Maria. “Sto un pochino meglio no?”, le ha detto facendo riferimento, con un pizzico di ironia, ai suoi recenti problemi di salute. Poi prima di lasciare lo studio è andata a baciare e abbracciare solo due persone. La prima è stata Sabrina Ferilli. La seconda proprio la 35enne argentina, che nella primavera del 2012 le portò via quello che allora era il suo fidanzato, Stefano De Martino. Quell’episodio, che sicuramente ferì molto Emma, sembra oggi acqua passata. Gli stessi Belen e Stefano, che hanno insieme un figlio, Santiago, hanno poi vissuto un periodo di crisi tra la fine del 2015 e la primavera di quest’anno, quando hanno deciso di tornare insieme e di non divorziare più.

Emma, 35 anni, invece è ancora single. Dopo De Martino ha avuto altre relazioni, tra cui quella con l’attore Marco Bocci, senza però creare legami a lungo termine. Recentemente ha spiegato che le manca molto avere un compagno al suo fianco, ma anche che è consapevole di avere delle esigenze particolari, ammettendo di pensare che potrebbe rimanere single a vita. “Mi manca essere amata, assolutamente sì. Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo. Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 4/11/2019.