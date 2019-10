Emma Marrone è tornata per la prima volta in tv dopo l’intervento subito qualche settimana fa. La cantante è stata ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ domenica sera su Raidue. Come prima cosa ha cantato il suo ultimo singolo ‘Io sono bella’, poi ha risposto alle domande del conduttore. Sul recente intervento chirurgico a cui si è sottoposta, che in molti pensano essere legato al cancro avuto ormai dieci anni fa, sebbene lei non abbia mai confermato ufficialmente, ha detto: “Non è stata una passeggiata di salute ma ora sto qui. Sto bene, anzi mai stata meglio”.

Parlando dei commenti degli hater che le sono arrivati sui social proprio nei giorni della delicata operazione, ha poi aggiunto: “In quei giorni lì avevo cose più importanti da gestire che non quattro sfigati che vengono a riversare il loro odio sui social, sinceramente. Penso che come noi personaggi famosi ci mettiamo la faccia, anche tutti gli altri utenti dei social dovrebbero poter essere identificabili”.

Emma si è poi detta felicissima che ‘Io sono bella’ sia stata scritta per lei proprio da Vasco Rossi, uno dei suoi idoli da sempre. “Vasco mi ha detto che mi ha sempre seguito con interesse e mi ha tenuta d’occhio. Mi ha studiato, è andato a leggere tutte le mie interviste. E’ andato su YouTube a vedere i miei video e ne ha visto anche uno in cui canto ‘La nostra relazione’ (canzone proprio di Vasco, ndr). E’ rimasto impressionato e dà lì ha voluto scrivere una canzone per me perché pensa che me lo meritavo”, ha fatto sapere.

Il prossimo 25 maggio festeggerà, proprio nel giorno del suo compleanno, i dieci anni di carriera, marcati dall’uscita del nuovo album ‘Fortuna’, con un grande concerto all’Arena di Verona. “Unico ospite sarà mio padre Rosario”, ha spiegato.

Intanto si prepara anche all’arrivo in sala, tra poco più di tre mesi, del suo primo film, ‘Gli Anni più Belli’, diretto da Gabriele Muccino, nei cinema dal 13 febbraio 2020. Parlando del suo debutto come attrice ha detto: “Ho fatto il meglio che potevo fare su un set con attori bravissimi (tra cui Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino, ndr), spero di essere all’altezza del cast”.

Prima di salutare lo studio e andarsene Emma, 35 anni, ha però voluto mandare un messaggio di sostegno a tutti gli spettatori del programma che stanno attualmente combattendo contro lo stesso male che ha avuto lei. “Mando un messaggio a tutte quelle persone che ancora stanno lottando e combattendo io vi capisco, buona fortuna a tutti”, ha concluso emozionata.

Scritto da: la Redazione il 28/10/2019.