Emma a Sanremo 2022 in lacrime: cede all'emozione sul palco dell’Ariston

Emma si prende il palco dell’Ariston a Sanremo 2022: tocca a lei nella seconda serata della kermesse, canta “Ogni volta è così”, a dirigere l’orchestra c’è la sua amica e collega Francesca Michielin. Intensa e struggente, la cantante 37enne si emoziona fortemente e a fine esibizione si lascia andare: arrivano le lacrime, non riesce a frenarle. E’ un ritorno al festival che la commuove.

Emma Marrone incanta tutti col suo outfit ricercato, stilosa e glamour indossa un lungo abito in velluto blu notte firmato Gucci: il modello ha le maniche a sbuffo, la scollatura a cuore e un vertiginoso spacco laterale.

La salentina indossa sensualissimi collant a rete neri e ai piedi porta un paio di sandali con platform a tacco alto. Una cintura in vernice ton-sur-ton le enfatizza il punto vita. I gioielli arricchiscono il look con cristalli blu e bianchi.

Emma è coinvolta dal testo del brano che recita: “Ogni volta è così, siamo sante o put*ane. E non vuoi restare qui e neanche scappare”. Intervistata, aveva spiegato: "Sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io mi rivolgo alle donne ma il messaggio è per tutti”.

Accompagna queste parole con il gesto femminista di una vagina, quello diventato popolare negli anni 70 durante le proteste per la parità e i diritti delle donne. E’ un tema per il quale la bionda si batte da moltissimo tempo.

La performance giunge alla fine. Arrivano i fiori e i complimenti di Amadeus, che regala fiori a lei e alla Michelin. Le due si abbracciano, Emma, però, sentendo il grande calore del pubblico e ascoltando le parole del conduttore, cede al pianto travolta dalle tante emozioni che la pervadono e la rendono vera, amatissima dai fan.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2022.