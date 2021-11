Eva Grimaldi: 'Droga? Con la cocaina stavo malissimo...'

Eva Grimaldi si racconta a Oggi è un altro giorno. A Serena Bortone parla non solo i suoi successi, ma anche la sua dipendenza da droga e alcol. “Con la cocaina stavo malissimo”, confessa.

Oggi è felice accanto a sua moglie Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019. Prima, però, ha rischiato di perdersi. “Anche io ho avuto la mia brutta esperienza di droga e grazie a Dio mi sono salvata. Il mio agente mi disse: ‘Eva vuoi venire qua per fare le feste e drogarti o vuoi fare l’attrice e studiare?’”, rivela.

E aggiunge: “Stavo malissimo, con la cocaina balbettavo ancora di più. Il mio agente mi disse di stare attenta e di ritornare sulla retta via. Una sera vennero dei poliziotti a casa mia pensando avessi della droga nascosta, in realtà stavo solo facendo pratiche per il passaporto per Santo Domingo, dove dovevo fare un film”.

Un altro momento difficilissimo è arrivato dopo la fine del suo primo matrimonio con l’imprenditore veronese Fabrizio Amoroso, sposato nel 2006 e da cui si è separata nel 2010. I due hanno divorziato nel 2013. Eva, sentendosi sola, ha cercato conforto nell’alcol. “Prima di arrivare da Imma sono diventata un po’ alcolista. Bevevo al mattino. A 50 anni quando vieni mollata da una persona è un trauma, ti manca la terra sotto i piedi. Bisogna stare vicino alla persona che viene abbandonata”, svela ancora. Per sua fortuna ha incontrato l’amore della vita, quello con cui è rinata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2021.