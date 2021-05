Ex gieffina incinta: lascia Londra e torna a vivere in Italia

E’ stata uno dei concorrenti più apprezzati della decima edizione del ‘Grande Fratello’, andata in onda tra ottobre del 2009 e marzo del 2010. Oggi a 34 anni sta per diventare mamma per la prima volta. Stiamo parlando di Mara Adriani. La mora romana è già di 28 settimane e non potrebbe essere più felice. Sul social ha pubblicato una serie di foto in cui mostra il pancione orgogliosa. “Non vedo l’ora”, ha scritto su Instagram facendo riferimento all’arrivo del suo bambino o della sua bambina.

La bellezza riccia qualche anno fa era volata a Londra per iniziare una nuova vita all’estero. Si era trasferita nella capitale inglese prima di Brexit (oggi gli italiani non possono più andare a vivere oltremanica a causa del referendum del 2016 con cui gli inglesi hanno deciso di voler tagliare il numero di immigrati dal nostro Paese e non solo, considerati “sgraditi”). Ora però ha deciso di tornare sui suoi passi.

L’uomo della sua vita, Fabio, con cui sta mettendo su famiglia, l’ha infatti convinta a ritornare a casa e i due vivono a Roma. Crescere dei figli a Londra non è infatti un’esperienza semplice, essendo una delle città più pericolose d’Europa soprattutto per gli omicidi nelle fasce d’età più giovani (ci sono oltre 15.000 accoltellamenti all’anno e centinaia di morti negli scontri in strada tra gang).

Quando Fabio le ha proposto di costruire un futuro insieme, Mara non sembra averci pensato su due volte. Pubblicando una foto insieme al compagno lo scorso autunno ha scritto sempre su Instagram: “Mi prende e mi porta via”. Un utente le ha allora chiesto: “Ti riporta in Italia?”. La riposta è stata affermativa. Di certo ora nella sua vita ci sarà molto più sole e meno poggia, tratto distintivo del clima inglese.

