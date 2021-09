Una famosa ex Miss Italia ed ex gieffina è diventata mamma: ecco chi è

Una famosa ex Miss Italia, eletta reginetta nel 2018, ed ex gieffina vip è diventata mamma per la prima volta. Carlotta Maggiorana ha dato alla luce una tenerissima bambina di 3 chili e 200 grammi: lei e il marito, Emiliano Pierantoni, sposato nel 2018, hanno chiamato la piccola Andrea.

Carlotta ha partorito all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, in provincia di Ancona. La bimba, nata lo scorso 10 settembre, gode di ottima salute ed è già tornata a casa insieme alla madre, a Petritoli, dove la bella mora vive insieme all’imprenditore di Pescara.

La Maggiorana ha scelto un parto indolore. Al Resto del Carlino, subito dopo l’arrivo della cicogna, ha detto: “Sono stanca, vengo da un travaglio durato tutta la notte. Ma ora la piccola Andrea è qui accanto a me. Il parto è sicuramente l’esperienza più dolorosa della vita, ma devo dire grazie alla partoanalgesia che ho scelto con convinzione. Devo dire che è davvero efficace”.

La sera del giovedì le si sono improvvisamente rotte le acque, Carlotta Maggiorana è subito corsa in ospedale col marito che l’ha assistita durante il travaglio, durato tutta la notte. Ora l’ex ‘vippona’ del GF Vip 4, che ha lavorato nel mondo dello spettacolo da valletta in molti programmi tv come Paperissima, Avanti un Altro, Affari Tuoi, si gode la bambina: “Mi dedicherò ad Andrea. Conto di organizzarmi per ricominciare con il mondo dello spettacolo. Credo di poter conciliare l’essere mamma con questo lavoro un po’ particolare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2021.