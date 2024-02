Il 49enne non ha dubbi: “Ha un solo modo per salvarsi al processo: chiamare me”

La 42enne ha contattato l’ex re dei paparazzi con cui aveva litigato furiosamente anche in tv

Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia, racconta la sua verità. Il 49enne svela: “Ilary Blasi mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni”. E rivela cosa gli ha chiesto la conduttrice 42enne nella telefonata: di incontrarsi con lui per chiarire. I due avevano litigato furiosamente, in tv, quando lei conduceva il GF Vip, lo scontro era stato feroce in diretta tv.

''Ilary mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni'': Fabrizio Corona rivela cosa le ha chiesto la Blasi nella telefonata

Fabrizio non ha dubbi. Quando gli viene fatto notare che in Unica la Blasi lo cita, dice: “Ilary non mi ha citato nel suo documentario, mi ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa a tutta la stampa italiana perché ha fatto una puntata fuori di testa a Verissimo, ha iniziato a insultare Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, un po' tutti quanti i giornali. E poi, alla fine, dopo anni e anni, ha dovuto ammettere, anche per convenienza, che avevo ragione”.

“Quando io andavo a dire che Totti la tradiva sempre, il fatto di Flavia Vento, non ero io che mi dovevo vergognare per aver tirato fuori una storia che era vera prima del matrimonio. Io stavo semplicemente facendo il mio lavoro - prosegue Corona - Ora questa cosa qui lei l’ha capita, si è trovata nelle stesse problematiche anche lei: chiedere scusa a Corona da un lato vuol dire chiedere scusa, dall’altro dare ragione e quindi, in un fase molto delicata, anche avere ragione da un punto di vista di problematica civile, perché ora c’è un processo”.

L’ex re dei paparazzi poi confida: “Detto questo Ilary mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni. A breve faremo un incontro chiarificatore. Adesso c’è un processo… Cosa è successo? Mi ha chiamato la sua manager che io conosco da venticinque anni. E’ una delle manager più importanti della tv italiana, manager della Hunziker, una donna molto forte, con un carattere particolare. Mi chiamava, mi chiamava, io ho detto: ‘Che rottura di coglio*i, chissà cosa mi deve dire’. Tre quattro volte, alla fine rispondo e sento: ‘A Fabri’, mi vuoi rispondere che so’ io? Dai vediamoci’. E io: 'Sì, dai vediamoci, prendiamo un caffè…’”.

Fabrizio spiega il suo punto di vista sulla questione che vede Totti e la Blasi uno contro l’altro nel divorzio. "In questa fase qui c’è una questione molto importante, perché c’è un processo ora, a settembre, un processo in cui passano anche delle denunce penali di furto, dei Rolex, delle borse. Un processo che deciderà tutto il patrimonio di Totti, la casa a chi va. Stiamo parlando di un patrimonio stramilionario e anche di un mantenimento. Parliamo di un matrimonio durato 22 anni”, chiarisce.

“La storia te la faccio brevissima, perché molto complessa. Parte dall’annuncio della separazione fino all’intervista al Corriere della Sera di Totti di un anno fa in cui lui dichiara che sta con Noemi Bocchi, che l’ha conosciuta dopo i tradimenti di Ilary, che ha scoperto i tradimenti di Ilary, che è stata lei la prima a tradire, che gli ha rubato i Rolex. E cita un ragazzo, quello del caffè. Poi litigi, lei sfrutta economicamente la tragedia: ha fatto soldi con il libro, il docufilm… Però si trova in mezzo a un processo in cui ci sono delle sorti importanti”, continua Corona.

“Notizia di pochi giorni fa, questo ragazzo (Cristiano Iovino, ndr), molto schivo, dopo un anno e mezzo rilascia un’intervista a Il Messaggero, senza prendere una lira dal giornale. Dopodiché compare nella lista dei testimoni di Totti. A Verissimo, se avete guardato l’ultima intervista della Blasi, lei non è più allegra e caciarona come una volta. E’ molto triste, parla di amore. Nella risposta al perché questa persona qui ha rilasciato queste dichiarazioni lei non l’accusa, non si arrabbia con lui, ma dice una cosa molto importante. ‘Io lo ringrazio perché lui - e dà una data - a luglio - dà un locale - al Ronin - dà un dettaglio preciso - alla festa della mia manager mi ha raccontato che Totti mi tradiva’. Questa festa era a luglio, nelle dichiarazioni di Iovino lui dice che stanno insieme da luglio, ossia prima di Noemi”, sottolinea Fabrizio.

Corona conclude: “Se questo ragazzo del caffè va a processo e dice: ‘Io andavo con Ilary da luglio’ e Totti non andava con Noemi, il processo è vinto. Lei si deve difendere. Tra parentesi pare che questo ragazzo abbia preso dei soldi da Totti per rilasciare questa intervista… Comunque Ilary ha un solo metodo per salvarsi: chiamare me al processo”.