Federica Nargi a Formentera festeggia con Sofia in spiaggia i 3 mesi di Beatrice: 'Sono 3 mesi di amore, vi amo cucciole mie’

Con Sofia in spiaggia a Formentera festeggia i 3 mesi di Beatrice Federica Nargi

L’ex velina 29enne è dolcissima con le due figliolette

Federica Nargi a Formentera, in spiaggia celebra con la sua primogenita Sofia i 3 mesi dell’ultima nata, Beatrice. L’ex velina 29enne sul social condivide un paio di immagini che la ritraggono stesa sul lettino. In una tiene in braccio solo Bea, nell’altra c’è la maggiore di appena 2 anni. Si sta godendo l’estate a Formentera insieme alla sua famiglia. Con lei c’’è anche il compagno, Alessandro Matri. Federica Nargi adora l’isola delle Baleari: si sente felice lì. In spiaggia vuole condividere la sua gioia per i 3 mesi di Beatrice, lo fa insieme a Sofia, anche lei adorabile. “Oggi sono 3 mesi amore mio. 3 mesi di amore, di dolcezza, di sorrisi, di scoperte e di emozioni. Vi amo cucciole mie”, scrive Federica Nargi. E’ stesa sul lettino insieme alla neonata, che indossa una tutina bianca, cappellino che coprire il capo dai forti raggi del sole e calzini. La showgirl e modella ha il bikini color crema. Bacia la figlia Beatrice con grande tenerezza. Nello scatto successivo c’è Sofia accovacciata sulla mamma. Ha il volto quasi del tutto coperto. La bambina ha il costumino rosa a fantasia e una fascia in tono per tenere i capelli all’indietro. L’occhio che sbuca dietro il corpo della sorellina è birichino: la bambina si è già molto affezionata a Bea.

